Une opération conjointe menée par l’Agence nationale de renseignement et de sécurité (NISA) et des partenaires internationaux a permis de neutraliser plus de 40 terroristes du groupe Shebab, dans la région de Lower Shabeelle ou Bas-Chébéli.

L’opération s’est concentrée sur le démantèlement des caches et des bases des militants situées près du village de Faay Yusuf, à proximité de Yimbis.

Les rapports préliminaires indiquent qu’un total de 45 militants et insurgés ont été tués, et que leurs armes et munitions ont été saisies.

Les shebab représentent une grande menace pour la sécurité et la stabilité du district de Bariire dans la région de Shabeellaha Hoose.

Les efforts pour assurer la sécurité et le bien-être de la population locale dans les zones touchées se poursuivent, alors que le gouvernement somalien s’efforce de rétablir la paix et la stabilité dans toute la région.

Depuis 2007, les shebab, affiliés au groupe Al-Qaïda, mènent des attaques en Somalie pour instaurer la loi islamique. Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent solidement implantés dans de vastes zones rurales.