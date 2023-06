Nigeria: au moins 20 morts dans deux nouvelles attaques

Au moins 16 personnes ont été tuées dans l’Etat du Plateau, dans le centre du Nigeria, lors d’affrontements entre agriculteurs et éleveurs, a annoncé jeudi l’armée.

« Six vies ont été perdues à Riyom », a indiqué le major Ishaku Takwa. « Une autre attaque a eu lieu dans certaines communautés de Mangu et 10 personnes sont mortes ».

Bala Fwangje, député local de Mangu sud, a déclaré que 14 personnes avaient été tuées dans cette région.

« Nous avons appris que 14 personnes ont été tuées, les maisons détruites et des biens incendiés. Je n’ai pas encore reçu tous les détails », a déclaré M. Fwangje, cité par des médias.

Depuis mai, les violences ont fait plus de 200 morts entre les communautés agricoles Berom et les communautés peules d’éleveurs dans les régions de Riyom, Barkin Ladi et Mangu.

Depuis des années, le nord-ouest et le centre du Nigeria est devenu le théâtre des affrontements entre les communautés agricoles, principalement chrétiennes, et les éleveurs du peuple Fulani, principalement musulmans, au sujet de l’utilisation des terres et des ressources naturelles devenues rares.