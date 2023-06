The Defense Post pointe l’expansion de l’influence iranienne en Afrique

Pendant des décennies, la République islamique d’Iran s’est engagée dans des confrontations asymétriques avec des rivaux régionaux au Moyen-Orient, étendant son influence en soutenant des groupes terroristes tels le Hezbollah libanais et les Houtis avec du matériel militaire et de l’entraînement.

Depuis ces dernières années, l’Iran a étendu et approfondi son influence en Afrique, et plus particulièrement le Sahel et le Maghreb, en général.

L’Iran a reproduit son schéma d’action déjà entamé au Moyen-Orient en armant et en entraînant des groupes terroristes. De cette manière, Téhéran prend pied dans une région stratégique et riche en ressources, adjacente aux voies maritimes occidentales vitales de l’océan Atlantique et de la méditerranée.

Les activités iraniennes, avec ses drones fournis aux éléments du polisario et à certains groupes en Libye, via l’Algérie, auront des conséquences géopolitiques graves dans la région du Sahel et de l’Afrique du nord, selon Lonzo Cook, expert de The Defense Post et ancien journaliste de la chaîne américaine CNN. L’Iran a récemment déployé des unités de son Corps des gardiens de la révolution islamique en Algérie pour renforcer la formation des combattants du Polisario, ajoute Lonzo Cook.

L’un des chefs du Polisario, Omar Mansour, s’est vanté d’avoir reçu, l’année dernière, des drones iraniens.

Le soutien croissant de l’Iran à l’Algérie et au Polisario menace non seulement le nord de l’Afrique, mais aussi la stabilité de toute la région et même de l’occident.

Les efforts iraniens pour déstabiliser l’Afrique et le Moyen-Orient, s’inscrivent dans l’opposition du régime antisémite des Mollahs à Israël.