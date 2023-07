Mali : 12 nouveaux ministres dans le gouvernement de Choguel Kokalla Maïga 

Le Président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a procédé à un réaménagement du gouvernement du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga.

Ce remaniement partiel du gouvernement intervient au lendemain de l’annonce du retrait de la mission de l’ONU dans le pays et huit jours après le résultat d’un référendum au projet de nouvelle Constitution. Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi une résolution par laquelle il met fin au mandat de la Mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, à compter du 30 juin 2023.

Dans un décret présidentiel lu samedi soir à la télévision nationale par le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Alfousseyni Diawara, on note plusieurs départs, 12 nouvelles nominations et des réaménagements importants.

Il s’agit notamment du département en charge de la Communication qui voit arriver Alhamdou Ag Ilyène, précédemment ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine.

Les responsables des ministères de la Défense, des Affaires Etrangères, de la Justice, de l’Economie et des Finances, de la Sécurité, et de l’Administration territoriale et de Décentralisation, sont reconduits à leur poste.

Au ministère de l’Entrepreunariat national, de l’Emploi et de la formation professionnelle, Mme Bagayogo Aminata Traoré, remplace Bakary Doumbia.

Le ministère de la Santé sera dirigé par la conseillère spéciale du président de la Transition, le colonel Assa Badiallo Touré.

Parmi les nouveaux arrivants, l’on note le Pr Fassoun Coulibaly au ministère en charge du Travail et du Dialogue social, Bintou Camara comme ministre de l’Energie et de l’Eau.

Moussa AG Attaher, précédemment ministre de la Jeunesse et des sports, est nommé au ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine.

Le nouveau ministre de l’Éducation nationale est Amadou Sy Savané, qui remplace Sidibé Dédeou Ousmane. A l’Enseignement supérieur, Boureïma Kanssaye succède à Amadou Keïta qui s’occupera, désormais, du département des Mines.

Le ministère de l’Agriculture est confié quant à lui à Lassine Dembélé et celui de la Jeunesse et des Sports, de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne sera dirigé par Abdoul Kassim Ibrahim Fomba.

A la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, on note le départ de Wadidjè Founè Coulibaly, remplacée par Mariam Maïga. Le nouveau chef du Département du Commerce et de l’Industrie s’appelle Moussa Alassane Diallo, précédemment Président du Conseil d’admimistration (PCA) de la Banque nationale pour le développement agricole (BNDA).

Le portefeuille de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population est dirigé par Imirane Abdoulaye Touré.

Dans ce remaniement, Youba Ba s’est vu confié le ministère de l’Elevage et de la Pêche, où il était précédemment ministre délégué. Enfin, le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable sera piloté par Mamadou Samaké.

Les Maliens ont approuvé avec 97% des voix le projet de nouvelle Constitution, bien que le vote ait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord, soit par la crainte des attaques terroristes, soit par des désaccords politiques.