Niger : Le chef de la junte militaire met en garde contre l’ingérence étrangère et appelle la population à défendre le pays

Le nouveau chef militaire du Niger s’en est pris aux pays voisins et à la communauté internationale dans un discours diffusé mercredi soir sur la télévision nationale, où il a appelé la population à se tenir prête à défendre la nation.

Le général Abdourahamane Omar Tchiani a mis en garde contre l’ingérence étrangère et l’intervention militaire après son coup d’État.

« Nous en appelons donc au peuple nigérien dans son ensemble et à son unité pour vaincre tous ceux qui veulent infliger des souffrances indicibles à nos populations laborieuses et déstabiliser notre pays », a déclaré Tchiani.

Il a également promis de créer les modalités d’une transition pacifique vers des élections.

Des milliers de personnes ont manifesté jeudi dans la capitale nigérienne, Niamey, à l’occasion de la fête de l’indépendance, lors d’une marche au cours de laquelle des slogans en faveur de la Russie, de l’Algérie, du Burkina Faso et du Mali et contre la France et la Communauté économique des États africains (Cedeao) ont été entendus.

Lors du rassemblement, organisé par plusieurs collectifs tels que le « M62 », des drapeaux nigériens ont été brandis aux côtés de ceux de la Russie, de l’Algérie, du Burkina Faso et du Mali, et des slogans tels que « Vive la Russie », « A bas la Cedeao » et « Dehors la France » ont été scandés, ainsi que des chants en faveur du coup d’État perpétré le 26 juillet contre Mohamed Bazoum.

Des chants en faveur des putschistes du Burkina Faso et du Mali, Ibrahim Traoré et Assimi Goita, qui ont manifesté leur soutien au coup d’État nigérian, ont également été clamés.