Angola : 43ème Sommet de la SADC 

Le 43ème Sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) se tiendra le 17 août à Luanda, la capitale angolaise, selon une annonce de l’organisation régionale.

Sous le thème « Capital humain et financier, « les principaux moteurs de l’industrialisation durable de la région de la SADC », le conclave sera précédé par des réunions de hauts fonctionnaires et du conseil des ministres qui prépareront l’ordre du jour des chefs d’État et de gouvernement, comme indiqué dans un communiqué publié sur le site internet de la SADC.

Le sommet a pour rôle de définir l’orientation politique générale et de superviser les fonctions de la Communauté, en tant qu’institution décisionnelle de la SADC.

Le Conseil des ministres de la SADC assure la supervision du fonctionnement et du développement de l’organisation, veillant à la mise en œuvre correcte des politiques. Il est composé de ministres de chaque État membre, généralement issus des ministères des affaires étrangères, de la planification économique ou des finances.

Cette réunion annuelle réunit les chefs d’État et de gouvernement des 16 États membres de la SADC, dont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Des chefs d’organismes continentaux et régionaux assisteront également en tant qu’observateurs.

La SADC, fondée en 1980, a son siège à Gaborone, au Botswana, et vise à promouvoir le développement économique de l’Afrique australe.