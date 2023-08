Afrique : Des groupes du Hezbollah Libanais quittent l’Afrique pour soutenir l’Armée Syrienne face à Israël

D’après des récentes informations, certains groupes du Hezbollah libanais auraient quitté leurs positions en Afrique pour rejoindre les rangs des forces armées syriennes, en raison des tensions croissantes avec Israël.

Selon des sources fiables, plusieurs factions affiliées au Hezbollah et à l’Iran, actives en Afrique dans des domaines tels que le soutien logistique, le financement et l’encadrement, ont reçu l’ordre de se redéployer en Syrie afin de soutenir les unités syriennes. Les tensions croissantes entre Israël et la Syrie, suite à une série d’incidents frontaliers et d’affrontements, ont renforcé les craintes d’un conflit plus étendu.

Le Hezbollah, organisation militante chiite libanaise, joue depuis longtemps un rôle clé dans la région avec des liens étroits avec l’Iran et une opposition persistante envers Israël. Sa présence en Afrique avait été constatée ces dernières années, principalement dans des activités de collecte de fonds, de recrutement, d’encadrement et d’armement.

Les observateurs occidentaux surveillent de près cette situation, cherchant à comprendre les motivations et les actions des différentes entités présentes.

Fondé dans les années 1980, le Hezbollah, groupe chiite libanais, est depuis longtemps considéré comme une extension de l’influence iranienne au Moyen-Orient. Récemment, le Hezbollah a étendu ses activités vers certains pays africains, établissant des liens avec des groupes opérant dans le grand Sahel et en Afrique du Nord.

En parallèle à la présence du Hezbollah libanais et des milices iraniennes en Algérie, des rapports signalent également leur implication croissante dans certaines régions d’Afrique. Ces milices sont souvent affiliées à des groupes paramilitaires soutenus par l’Iran, qui ont participé à des conflits au Moyen-Orient.

Le Sahel, s’étendant à travers plusieurs pays d’Afrique, s’est révélé propice aux activités des milices iraniennes. Des groupes paramilitaires liés à l’Iran y ont établi des camps d’entraînement et des centres de recrutement, profitant des vastes étendues désertiques pour agir discrètement.

Les milices iraniennes exploitent les conflits préexistants et les lacunes des gouvernements locaux pour étendre leur influence. Leurs objectifs vont du soutien à certains dirigeants qu’aux groupes rebelles locaux.

La Corne de l’Afrique est également devenue un foyer de tensions, où l’Iran cherche à renforcer sa domination. Les rivalités maritimes et la lutte pour le contrôle des voies de navigation ont conduit les milices iraniennes à s’impliquer dans les affaires politiques, commerciales et militaires de la région.

D’autres informations alarmantes ont secoué les cercles géopolitiques internationaux, faisant état de la présence de milices iraniennes et du Hezbollah dans des camps ou des bases militaires en Algérie. Selon des sources anonymes, ces milices auraient établi une présence secrète dans certains camps algériens.