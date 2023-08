Soudan : Visite d’Abdel Fattah Al-Burhan à Port-Soudan 

Le général Abdel Fattah Al-Burhan, qui occupe la présidence du Conseil souverain au Soudan et est également commandant en chef des Forces armées soudanaises (SAF), a effectué une visite, dimanche, à Port-Soudan, la principale ville de l’État de la Mer Rouge, dans l’est du pays.

Le 24 août, pour la première fois depuis le début des hostilités mi-avril, Al-Burhan a quitté les quartiers généraux du commandement des SAF et du ministère de la Défense pour se montrer à l’extérieur.

Il a notamment inspecté les positions avancées de l’armée dans la ville d’Omdurman, au nord de Khartoum, la capitale du pays.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre de violents affrontements qui continuent entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les unités paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF), menées par le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemedti ».

Selon le ministère soudanais de la Santé, ces combats ont entraîné la mort de plus de 3 000 personnes et causé plus de 6 000 blessés. Ce conflit soudanais a fait près de 4 millions de déplacés et de réfugiés selon l’agence de l’ONU pour les migrations (OIM).