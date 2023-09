RDC : Première Usine dans la Zone Économique Spéciale de Maluku

Le Chef de l’État a procédé à l’inauguration samedi de la première usine de transformation dans la Zone Économique Spéciale de Maluku (ZES) à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC).

Le ministre de l’Industrie, Julien Paluku, a souligné l’importance de ce développement dans le cadre des Zones Économiques Spéciales, dont le but est de diversifier l’économie du pays. Il a déclaré que grâce à ces zones, le président Félix Tshisekedi avait contribué à donner à la RDC une indépendance économique.

Julien Paluku a ajouté que ce jour méritait d’être célébré au même titre que le 30 juin, en référence à la lutte pour l’indépendance politique menée par Lumumba et Kasa-Vubu. Aujourd’hui, le combat de Félix Antoine Tshisekedi nous mène vers une indépendance économique. Le ministre a souligné que sous la direction de Félix Antoine Tshisekedi, la RDC avait atteint une indépendance industrielle.

Le gouvernement vise à travers les Zones Économiques Spéciales à réduire les importations et à promouvoir la production locale, ainsi qu’à créer des emplois. Le ministre de l’Industrie a souligné le désir d’exporter la production excédentaire afin de réduire considérablement la facture d’importation qui pèse sur la balance commerciale de la RDC.

L’usine de l’entreprise chinoise « Saphir Ceramics », avec un capital d’investissement de plus de 100 millions de dollars américains, devrait créer plus de 6000 emplois directs et indirects pour son fonctionnement. Elle dispose d’une capacité de production de 70 000 mètres carrés de carreaux et de faïences par jour, destinés à approvisionner la ville de Kinshasa et ses environs.

La Zone Économique Spéciale de Maluku s’étend sur une superficie de 880 hectares, dont 244 hectares sont dédiés à la première phase du projet. Elle abrite six entreprises agréées pour la production, notamment Saphir Ceramics pour la production de carreaux et de faïences, Varum Beverages RDC Sarl pour la fabrication de boissons gazeuses Pepsi, Ebenezer International Sarl, TK Timber Sasu, et Sopaco Sarlu pour la transformation d’huile de palme raffinée, la fabrication de savons de ménage et de margarine, ainsi que la production de bouillons de table, de mayonnaise, de purée de tomate et d’autres produits alimentaires.