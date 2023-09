Burkina Faso : Plusieurs terroristes éliminés par l’armée

Quatre supplétifs civils de l’armée et un policier burkinabè, ont été tués à la suite d’une attaque survenue vendredi dans la région du centre-nord du Burkina Faso, a annoncé l’état-major.

L’incident a été suivi par l’envoi de renforts de plusieurs unités de police en réponse à l’attaque contre une position des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), des supplétifs civils de l’armée. Le communiqué de l’état-major précise que les combats ont entraîné la perte d’un policier et de quatre VDP, mais les forces de défense ont réussi à repousser les assaillants, infligeant des pertes à une dizaine de terroristes.

De plus, l’armée burkinabè a mené diverses opérations courant août dans l’ouest du pays, résultant en la neutralisation de plus de 65 terroristes, ainsi que la récupération de quantités d’armement, de munitions, de provisions, de véhicules et de matériel de communication. Les forces de sécurité ont également pu réinstaller des communautés dans certaines zones et rétablir les services électriques et de télécommunication.

Notons que l’armée burkinabè a récemment effectué des frappes aériennes contre un groupe de terroristes dans la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest), tandis qu’un affrontement avec les forces de sécurité a entraîné la mort de 30 terroristes dans le village de Bam, situé dans le centre-nord du pays. Neuf membres des forces de sécurité burkinabè ont été tués, et une dizaine d’autres ont été blessés lors de cet affrontement.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à une spirale de violences perpétrées par des groupes terroristes affiliés à l’État islamique et à Al-Qaeda.