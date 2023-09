L’OIM lance un mécanisme intégré pour la stabilité des frontières en Afrique de l’Ouest

L’Organisation Internationale pour la migration (OIM) a procédé ce mercredi 13 septembre, au lancement du mécanisme intégré pour la stabilité des frontières en Afrique de l’Ouest à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Lors de ce lancement, le Directeur régional de l’OIM, Christopher Gascon, a appelé les Etats de l’Afrique de l’Ouest à rendre leurs frontières fiables et sécurisées.

Au nom du ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Touré Seydou a encouragé chaque pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à mettre en place sa commission nationale des frontières et à les animer de manière efficace.

«Nous avons des frontières poreuses. Ce sont des présomptions de frontières. Dans la plupart de ces frontières, il y a l’inexistence de l’Etat et cela fait le lit des réseaux des bandes organisées. Nous devons faire en sorte que les frontières soient des zones économiques et de paix», a souligné le général Touré.

En Afrique de l’Ouest et du Centre, à travers sa Division de la gouvernance de l’immigration et des frontières (IBG), l’OIM aide les Etats membres à améliorer les politiques, la législation, les systèmes opérationnels, les ressources humaines et les structures administratives et techniques nécessaires pour répondre plus efficacement aux divers défis posés par la migration et la gestion des frontières.

Consciente des nouveaux défis migratoires aux niveaux national, régional et international (paix, stabilité et sécurité, santé, croissance économique, cohésion sociale, entre autres), l’OIM propose à travers cette Division, des solutions efficientes pour contribuer à la bonne gouvernance des frontières, l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et du Pacte mondial sur les migrations.