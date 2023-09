Burkina Faso : 4 officiers interpellés et 2 autres recherchés après une tentative de coup d’Etat

Le parquet militaire burkinabé a annoncé mercredi, l’arrestation de quatre officiers, soupçonnés d’être impliqués dans une tentative de coup d’État, alors que deux autres sont en fuite.

« Le parquet près le Tribunal militaire de Ouagadougou informe l’opinion nationale que ce jour 27 septembre 2023, sur la base de dénonciations dignes de foi faisant état d’un complot contre la sûreté de l’Etat en cours et mettant en cause des Officiers, dont deux (02) en fuite, et quatre (04) interpellés et mis à sa disposition, il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés », indique le magistrat militaire Ahmed Ferdinand Sountoura.

Le Parquet militaire rassure que les investigations se déroulent dans le strict respect des droits des personnes mises en cause et de toute autre personne que l’enquête viendrait à révéler.

Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité, à venir témoigner.

Le gouvernement avait affirmé mercredi soir qu’une « tentative avérée de coup d’Etat a été déjouée le 26 septembre 2023 par les services de renseignement et de sécurité burkinabè ».

Des milliers de personnes étaient descendues mardi soir, dans les rues de la capitale Ouagadougou, à l’appel de soutiens du capitaine Traoré, pour le « défendre » face aux rumeurs de putsch qui agitaient les réseaux sociaux.