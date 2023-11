Niger : Plus de 4 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire

La situation sociale au Niger commence à avoir des répercussions sur la population locale, avec quelque 4,7 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire, selon les Nations Unies qui ont fait cette annonce mercredi.

Environ 4,3 millions de personnes requéraient déjà une aide, comprenant 3,3 millions confrontées à l’insécurité alimentaire et 700 000 déplacés, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). Les mauvaises récoltes, les inondations, l’accroissement de l’insécurité, et les conséquences de la crise politique ont contribué à une détérioration supplémentaire de la situation humanitaire.

En raison de cette conjoncture, le nombre de personnes nécessitant une assistance a augmenté à 4,7 millions, et le Plan de réponse humanitaire, chiffré à 584 millions de dollars pour le Niger, n’est actuellement financé qu’à hauteur de 43%, selon l’agence onusienne.

L’UNICEF a appelé toutes les parties impliquées dans la crise à garantir que les travailleurs humanitaires et les fournitures parviennent en toute sécurité aux enfants et aux familles les plus vulnérables, là où le besoin est le plus pressant.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité de maintenir une action humanitaire ininterrompue au Niger, assurant ainsi une connexion cruciale avec les communautés isolées du pays.