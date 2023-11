Algérie : Un terroriste algérien de l’Etat islamique arrêté à Milan en Italie

Un individu de 37 ans, de nationalité algérienne, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international pour association terroriste au sein du groupe État islamique, a été appréhendé à Milan lors d’un contrôle de routine dans le métro, a annoncé jeudi la police de la métropole du nord de l’Italie.

Au cours de ce contrôle, le suspect, dont l’identité reste confidentielle, a démontré une attitude particulièrement agressive envers les agents qui l’avaient interpellé. Il a tenté de saisir un objet dans son sac à dos, qui s’est avéré être un couteau muni d’une lame dépassant les 12 cm, a précisé la police dans un communiqué.

Les contrôles ont révélé que l’homme en question était « recherché par les autorités algériennes pour son implication présumée, depuis 2015, au sein des milices de l’État islamique opérant dans le front syro-irakien ».

Conformément à une décision de la cour d’appel de Milan compétente en matière d’extradition, le suspect devrait être rapidement transféré en Algérie.

Selon les éléments d’enquête et des sources sécuritaires, il est possible, bien que non confirmé, que l’homme de 37 ans, puisse être un ex-agent des services de renseignement algériens.