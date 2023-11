Niger : Retrait définitif de 1176 Militaires des Forces Françaises

Un contingent de 1 176 militaires français a officiellement achevé son retrait du territoire, emportant avec lui une importante quantité d’équipement militaire dans le cadre du processus de désengagement en cours, comme l’a annoncé l’armée nigérienne dans son bulletin d’information hebdomadaire.

La procédure de rapatriement des forces françaises s’est déroulée de manière sécurisée, avec la visite du colonel major Mahamane Sani Tchaou, chef d’état-major de l’armée de terre du Niger, à la base aérienne de Niamey pour évaluer l’avancement du rapatriement du matériel français.

Les opérations de départ ont débuté le 10 octobre, sous l’escorte des Forces de Défense et de Sécurité nigériennes, selon un communiqué officiel du Niger. Actuellement, la France maintient une présence militaire de plus de 1 500 soldats au Niger, déployés sur des sites stratégiques à Ouallam, Ayorou (Tabarey-Barey) et à Niamey.

En outre, le Ministre d’Etat nigérien de la défense nationale, le général de corps d’armées, Salifou Mody s’est entretenu, le mardi 14 novembre 2023 à Niamey, avec le directeur général de la stratégie et des opérations du ministère fédéral allemand de la défense, le général de corps d’armées Gunter SCHNEIDER, dans le cadre du renforcement de la coopération militaire entre le Niger et la République Fédérale.

L’entretien s’est déroulé en présence du Directeur des Relations Extérieures du Ministère de la Défense Nationale du Niger, le Colonel major Hamadou Djibo BARTE et de l’attaché de défense de l’Allemagne au Niger, le Lt-CL Roth TRISTAN, selon l’agence presse nigérienne.