Mali : La reconquête de Kidal par l’armée suscite des réactions positives au sein de la société civile

Au Mali, la prise de Kidal par l’armée nationale, sous le commandement du Président de la Transition malienne, le Colonel Assimi GOITA, a suscité des réactions positives du gouvernement, des partis politiques et de la population. Les messages de félicitations se sont multipliés à travers des communiqués officiels, des publications sur les réseaux sociaux et des manifestations spontanées.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a qualifié cette victoire de « progrès significatif » dans la reconquête de la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et le renforcement de l’unité nationale. De même, le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Abdoulaye Maïga, a souligné l’importance historique de cette journée pour l’ensemble des Maliens, en particulier les Forces de défense et de sécurité.

Dans un communiqué publié après l’annonce de la prise de Kidal, le gouvernement malien a réaffirmé son engagement envers la souveraineté nationale sur l’ensemble du territoire et son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale.

L’Union pour la République et la démocratie (URD) a salué cette victoire comme la fin d’une période et le début d’une ère glorieuse pour le pays, appelant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour redéployer l’administration dans les zones libérées.

La CODEM a qualifié l’événement d’acte de bravoure, anticipant le début d’une paix durable dans cette région cruciale du pays. Le parti a souligné que seul un cessez-le-feu permettrait d’ouvrir la voie au dialogue en vue d’une réconciliation nationale.

Pour Espoir Mali Koura (EMK), cette victoire militaire représente une étape dans la lutte patriotique, soulignant la nécessité d’un travail politique continu pour organiser, éduquer et mobiliser la population en vue de transformer l’économie du pays.

L’ancien Premier ministre, Moussa Mara, a appelé à l’unité pour les étapes à venir, notamment le retour complet de l’administration et la fourniture des services essentiels à tous les citoyens.

Pour sa part, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a estimé que la prise de Kidal par l’armée malienne, offre des perspectives heureuses pour les Etats du Sahel, engagés dans le combat contre les terroristes qui empiètent sur leurs souverainetés.