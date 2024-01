Burkina Faso : Neutralisation de chefs terroristes et Reconnaissance des Volontaires pour la Défense

Les Forces combattantes burkinabé ont mené des opérations aériennes et terrestres entre le 23 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, ciblant les régions de l’Est et du Centre-est. Les résultats de ces efforts sont significatifs, avec la neutralisation d’environ 360 terroristes, dont Dicko Oumarou, également connu sous le nom d’Abou Mohamado, qui était le chef terroriste le plus influent de la province de la Tapoa, selon des sources sécuritaires.

Le bilan détaillé des opérations indique que le 23 décembre 2023, au moins 83 terroristes ont été tués lors de la destruction de six bases dans la forêt de Nouhao, située dans le Centre-est. Des opérations qui ont également conduit à la destruction de la logistique ennemie. Le jour suivant, le 24 décembre 2023, les Forces combattantes ont neutralisé 208 assaillants en réponse à une embuscade contre un convoi de ravitaillement à Diapaga, dans la région de l’Est. Parmi les terroristes abattus, figuraient des chefs tels que Salamana, Abou Hassane, et Abou Zahri, opérant dans différentes zones.

Le 1er janvier 2024, une embuscade supplémentaire contre le convoi de ravitaillement de Diapaga, au niveau de la commune de Kantchari, a conduit à l’abattage de 67 éléments terroristes par les Forces armées. Cette opération a été marquée par la capture de Dicko Oumarou, alias Abou Mohamado, qui était l’adjoint de Barry Idrissa Hassane, alias Mouslim, le leader des groupes terroristes dans les régions de l’Est et du Centre-Est.

Face à la vaillance des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), le président Ibrahim Traoré a annoncé des mesures de revalorisation de leur prise en charge. La prime d’invalidité des VDP passera de 1 million 800 mille à 3 millions de FCFA, le salaire mensuel de 60 mille à 80 mille FCFA, le capital décès augmentera de 1 million à 3 millions de FCFA, et les frais d’inhumation passeront de 100 mille à 250 mille FCFA. Ces mesures visent à reconnaître et à récompenser le sacrifice quotidien des civils travaillant aux côtés des Forces de défense et de sécurité (FDS) pour préserver le Burkina Faso, selon l’Agence de presse burkinabé.

En complément de ces initiatives, un arrêté conjoint signé le 29 décembre 2023 par les ministères de la Défense et de l’Économie confirme que les VDP bénéficieront toujours de leur prime alimentaire quotidienne de 1 500 FCFA et des frais de soins médicaux de 2 000 FCFA par mois. Ces mesures s’inscrivent dans une stratégie globale visant à soutenir ceux qui risquent leur vie pour assurer la sécurité et la stabilité du pays.