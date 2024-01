Mali : Le bilan de l’effondrement sur un site d’orpaillage atteint 70 victimes

Le bilan provisoire de l’effondrement d’une galerie sur un site d’orpaillage à Kobadani, dans la commune de Nouga, dans le sud du Mali, est passé de 60 à 70 morts, incluant une femme.

Abdoulaye Pona, président de la Chambre des mines du Mali et chef de la délégation gouvernementale sur les lieux du drame, a fait cette annonce à la télévision nationale.

Il a souligné que cet effondrement, le plus important jamais enregistré sur un site d’orpaillage, nécessiterait une enquête approfondie pour déterminer les responsabilités. Un précédent bilan provisoire des autorités communales avait signalé 60 orpailleurs tués et plusieurs blessés.

Drissa Diawara, un mineur sur le site d’orpaillage de Kobadani, avait évoqué un bilan provisoire de 60 morts découverts entre samedi et dimanche, précisant que les recherches étaient toujours en cours. Ces informations ont été confirmées par Diakaridia Camara, maire de la commune rurale de Nouga, relevant du village de Kobadani.