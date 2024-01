Soudan : Plus de 500 000 réfugiés fuient les affrontements vers le Soudan du Sud

Les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhane et le mouvement paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF) dirigé par le général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, depuis le 15 avril 2023, ont forcé 516 658 personnes à se réfugier au Soudan du Sud depuis la mi-avril 2023, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), qui a publié ces informations jeudi.

L’OCHA a précisé que parmi ces déplacés, 81% étaient des Sud-Soudanais et 18% des Soudanais. « Le nombre croissant de nouvelles arrivées à Renk pose des difficultés, nécessitant une réponse coordonnée et soutenue des autorités locales et des partenaires humanitaires », a souligné l’OCHA dans son dernier rapport publié à Juba, la capitale du Soudan du Sud.

Les résultats les plus récents de la Classification intégrée par phases de sécurité alimentaire de cette crise humanitaire alarmante, montrent que le Soudan du Sud demeure l’un des pays avec la proportion la plus élevée de personnes en insécurité alimentaire dans le monde.

Ces résultats prédisent que 7,1 millions d’habitants, soit 56% de la population du pays, devraient faire face à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, atteignant le stade de « crise » ou plus élevé, au cours de la saison maigre d’avril à juillet.

Par ailleurs, depuis avril, près de 15 000 personnes ont perdu la vie au Darfour, dans l’ouest du Soudan, où des paramilitaires alliés à des milices arabes ont commis des violations pouvant être qualifiées de « crimes contre l’humanité », selon des experts de l’ONU.