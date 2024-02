Sénégal : Dissolution du dernier détachement de la MINUSMA au Mali

Le ministre des Forces armées du Sénégal, El Hadji Omar Youm, a présidé mardi la dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) lors d’une cérémonie à Dakar. S’adressant aux membres du détachement, le ministre a salué leur posture responsable et digne, soulignant qu’ils ont préservé l’image des Nations Unies et des forces armées sénégalaises dans un contexte où l’hostilité des groupes armés a dépassé toutes les prévisions.

« On a fait la dissolution de cette manière pour magnifier la présence de ces forces de défense et de sécurité sénégalaises dans le théâtre malien. J’en suis sorti avec une satisfaction et un sentiment d’avoir rempli la mission avec mon contingent. Nous avons participé au moins à la stabilisation d’une zone secouée par des violences terroristes », a déclaré le colonel Matthieu Diogaye Sène.

La dissolution du 11e détachement marque la fin d’une mission significative pour le Sénégal dans le cadre des opérations de maintien de la paix au Mali.

Depuis 2013, 13 000 casques bleus sénégalais ont été déployés au Mali, successivement à Bamako, à Gao, à Kidal et à Mopti.

Le ministre a souligné la résilience exceptionnelle des militaires sénégalais face aux situations les plus difficiles, louant leur réponse opérationnelle qui a brillamment contribué à la réalisation du mandat de la MINUSMA.

Il a souligné que l’engagement des troupes sénégalaises au Mali, un pays du Sahel, revêt une importance particulière en raison des liens historiques, culturels et religieux partagés entre les deux pays frères.