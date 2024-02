Nairobi : 3 morts et plus de 270 blessés suite à un gigantesque incendie provoqué par une explosion de gaz

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi, un grave incident a secoué Nairobi, la capitale du Kenya, entraînant la perte de trois vies et blessant plus de 270 personnes. L’inspecteur général adjoint de la police kényane, Douglas Kanja, a confirmé ces tragiques événements lors d’une déclaration aux médias.

L’origine de la catastrophe remonte à l’explosion d’un camion transportant des bouteilles de gaz dans le quartier d’Embakasi. L’impact a généré une énorme boule de feu qui s’est rapidement propagée, engendrant des dégâts considérables.

Le porte-parole du gouvernement, Isaac Maigua Mwaura, a rapporté que le sinistre a endommagé de nombreux véhicules, commerces, dont plusieurs petites et moyennes entreprises. De plus, des habitations du quartier ont été touchées, certaines encore occupées par des résidents tard dans la nuit.

L’inspecteur général adjoint de la police, Douglas Kanja, a fait part de la situation sur le terrain, indiquant que 271 personnes ont été admises dans divers hôpitaux de Nairobi, tandis que malheureusement, trois décès ont été confirmés. Les secours sont activement engagés dans les opérations de sauvetage et de soins médicaux pour prendre en charge les nombreux blessés.

Cet incident tragique souligne l’importance des mesures de sécurité et de prévention des catastrophes, et les autorités kényanes travaillent activement pour évaluer les dégâts, fournir une assistance aux victimes et déterminer les causes précises de l’explosion du camion de gaz.