Guinée : Le budget de l’enseignement technique s’élève à 40,6 millions de dollars

Le budget alloué pour l’enseignement technique en Guinée dépasserait les quarante millions de dollars.

Le ministère guinéen de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle bénéficie d’un budget estimé à 400 milliards de francs guinéens (GNF), équivalent à environ 40,6 millions de dollars. Cette information a été révélée mercredi lors d’une interview accordée au journal La Lance par le ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Alpha Bacar Barry.

Le ministre a souligné que ce montant est inclus dans le financement global alloué au secteur éducatif, représentant environ 14% à 15% du budget national. En ce qui concerne les investissements prévus dans le domaine de la formation technique et professionnelle, le ministre a indiqué que son ministère compte établir des partenariats avec des acteurs étrangers pour la construction d’infrastructures et l’amélioration des conditions d’apprentissage des étudiants.

Il a également noté que cette année, le ministère a reçu un financement de 25 millions de dollars de la Banque islamique de développement (BID) pour la construction de deux nouvelles Écoles régionales des arts et métiers (ERAM) à Kindia et à Mamou. De plus, l’Union européenne (UE) a alloué 26 millions d’euros pour renforcer la qualité de l’enseignement technique et favoriser la création d’emplois.

En ce qui concerne l’intérêt croissant des jeunes diplômés guinéens pour les écoles techniques, le ministre a précisé qu’environ 6 000 diplômés universitaires s’inscrivent chaque année pour obtenir un diplôme supplémentaire qui facilite davantage leur accès à l’emploi.