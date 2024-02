Burkina Faso : Campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole pour protéger les enfants

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique du Burkina Faso a récemment dévoilé ses plans pour une campagne nationale de vaccination ciblant la rougeole et la rubéole, comme rapporté lors d’une réunion du Conseil des ministres publiée ce mercredi. Cette initiative, prévue du 15 au 21 mars, sera déployée dans 70 districts sanitaires afin de renforcer l’immunité des enfants âgés de 9 à 59 mois contre ces maladies infectieuses. Environ 3 489 383 enfants de cette tranche d’âge recevront soit leur première dose, soit une dose de rappel du vaccin contre la rougeole et la rubéole au cours de cette période.

Cette campagne s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination 2022-2026 du Burkina Faso et vise à améliorer la couverture vaccinale dans le pays. Elle est également conçue pour réduire les risques de foyers épidémiques et abaisser le taux de mortalité infantile. Le financement de cette initiative provient à la fois du gouvernement burkinabè et de ses partenaires techniques et financiers, parmi lesquels l’Alliance mondiale du vaccin (GAVI).

En résumé, cette campagne de vaccination démontre l’engagement du Burkina Faso à protéger la santé de ses enfants et à prévenir la propagation de maladies évitables par la vaccination.