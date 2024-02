Egypte : Erdogan rencontre Al-Sissi au Caire

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a atterri ce mercredi au Caire dans le cadre d’une visite officielle visant à rencontrer son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

À son arrivée à l’aéroport international du Caire, Erdogan a été accueilli par le président égyptien ainsi que par l’ambassadeur de Turquie en Égypte, Salih Mutlu Sen.

Accompagnant Erdogan lors de cette visite en Égypte se trouvent son épouse, Emine Erdogan, ainsi que plusieurs ministres de haut rang, dont le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, le ministre du Trésor et des Finances, Mehmet Simsek, le ministre de la Défense, Yasar Güler, le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, le ministre de l’Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, et le ministre du Commerce, Omer Bolat.

La délégation qui accompagne le président Recep Tayyip Erdogan comprend également le chef du département de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, ainsi que le conseiller principal du président, Akif Cagatay Kilic.

Le président égyptien Al-Sissi prévoit de recevoir son homologue turc Erdogan lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra au palais d’Al-Ittihadiya. Une conférence de presse conjointe est prévue à l’issue des réunions bilatérales et des discussions entre les délégations des deux pays.

Plus tard, le président Erdogan est attendu à un dîner officiel organisé en son honneur par le président Al-Sissi, en présence de la délégation turque qui l’accompagne.

Lundi, M. Erdogan avait affirmé se rendre aux Emirats arabes unis puis en Egypte pour « voir ce qui peut être fait de plus pour nos frères à Gaza », petit territoire palestinien frontalier de l’Egypte pilonné sans répit par Israël depuis l’attaque meurtrière sans précédent du Hamas le 7 octobre.