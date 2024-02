Algérie : Veto des Etats-Unis sur le Cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste Hamas

Les États-Unis d’Amérique (USA) ont une fois de plus exercé leur droit de veto, mardi, bloquant une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies visant à instaurer un cessez-le-feu entre Israël et le groupe terroriste Hamas proche de l’Iran.

Cette résolution, proposée par l’Algérie, visait à mettre fin immédiatement aux hostilités et à la violence humanitaire. Bien que treize membres du Conseil aient voté en faveur du texte, la Grande-Bretagne s’est abstenue. C’est le troisième veto américain depuis l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre, marquant le début des affrontements avec le groupe terroriste à Gaza.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, avait averti samedi que les États-Unis mettraient leur veto à la résolution, craignant qu’elle ne compromette les pourparlers en cours entre les États-Unis, l’Égypte, Israël et le Qatar, visant à obtenir une pause dans les hostilités et la libération des otages détenus par les terroristes du Hamas à Gaza.

Elle a affirmé que toute action du Conseil devrait soutenir, et non entraver, ces négociations délicates, ajoutant que la résolution proposée aurait un impact négatif sur ces pourparlers.

Thomas-Greenfield a également soutenu qu’exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sans condition préalable de libération des otages par le Hamas ne conduirait pas à une paix durable, mais pourrait plutôt prolonger les combats entre le groupe Hamas et Israël. En réponse, les États-Unis envisagent une résolution concurrente au Conseil de sécurité de l’ONU, soutenant un cessez-le-feu « temporaire » à Gaza.

Le Premier ministre israélien a réagi au vote à l’ONU en affirmant qu’Israël ne serait pas arrêté dans la poursuite de ses objectifs à Gaza, déclarant : « Aucune pression ne nous fera reculer ». La résolution algérienne appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza a été rejetée grâce au veto des États-Unis.

Pour rappel, Hamas, Hezbollah libanais et autres groupes terroristes, sont soutenus par l’Algérie et l’Iran en Afrique.