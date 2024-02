Luanda : Renforcement de la coopération entre l’Angola et l’UE 

L’Angola et l’Union européenne (UE) ont récemment engagé des discussions pour renforcer leur partenariat dans divers secteurs clés. Lors d’une conférence de presse à Luanda, l’ambassadrice de l’UE en Angola, Rosário Bento Pais, a annoncé la signature imminente de plusieurs accords de coopération.

Ces accords, d’une valeur totale de 90 millions d’euros, seront signés par la Commissaire de l’UE chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, et le ministre angolais de l’Économie et du Plan, Victor Hugo Guilherme. Ils visent à renforcer la coopération entre les deux parties dans des domaines cruciaux tels que l’économie bleue et circulaire, la justice et la bonne gouvernance.

Mme Pais a souligné l’engagement financier significatif de l’UE envers l’Angola, avec une enveloppe totale de 275 millions d’euros allouée entre 2021 et 2024. Ces fonds sont destinés à soutenir la diversification économique, la gouvernance et le développement humain dans le pays.

La diplomate européenne a également annoncé que des discussions étaient en cours pour négocier un deuxième paquet financier pour les quatre prochaines années, démontrant ainsi l’engagement continu de l’UE envers le développement de l’Angola.

En outre, les discussions ont également porté sur l’Assemblée Paritaire entre l’UE et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) à la suite de la signature de l’Accord de Samoa. Cet accord, signé en novembre 2023 à Apia (Samoa), remplace l’accord de Cotonou en vigueur depuis l’an 2000 et établit un nouveau cadre général pour les relations entre l’UE et les pays de l’OEACP, couvrant des domaines prioritaires tels que la démocratie, les droits de l’homme, le développement durable, le changement climatique, le développement social, la paix et la sécurité, ainsi que la migration et la mobilité.