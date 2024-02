RDC : La BAD approuve une facilité de garantie de financement du commerce pour Access Bank RD Congo

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé, à Abidjan, une facilité de garantie de financement du commerce de sept millions de dollars américains en faveur de Access Bank RD Congo. Cette initiative permettra à la Banque africaine de développement d’offrir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices pour couvrir le risque de non-paiement lié à la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par Access Bank RD Congo au bénéfice des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises locales, a annoncé jeudi l’institution financière africaine dans un communiqué.

De plus, cette facilité de garantie soutiendra les échanges commerciaux à hauteur de 40 millions de dollars sur les trois prochaines années, selon la même source. Lancé en 2021, l’instrument de garantie de transaction (GT) de la BAD couvre une gamme variée d’instruments de financement du commerce, notamment les lettres de crédit confirmées, les prêts commerciaux, les engagements de remboursement irrévocables, les traites avalisées et les billets à ordre, entre autres.

Par ailleurs, le gouvernement de la RDC et ses partenaires humanitaires ont lancé mardi un appel de fonds de 2,6 milliards de dollars américains pour financer le plan de réponse humanitaire du pays pour l’année 2024. Ces fonds sont destinés à fournir une aide vitale et une protection à 8,7 millions de personnes dans le besoin, comme l’indique un communiqué publié par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires à Kinshasa.

La République Démocratique du Congo compte actuellement 6,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur de ses frontières, dans un contexte marqué par de graves inondations et une résurgence des épidémies de rougeole et de choléra. Ces événements ont exacerbé les vulnérabilités déjà existantes d’une nation qui souffre des effets d’un conflit armé qui dure depuis plus de trois décennies, selon les informations fournies par l’ONU.