Burkina Faso : Des arrestations lors d’une manifestation contre les travaux miniers à Ronghin

La police nationale de Kongoussi a procédé dimanche à l’interpellation d’au moins six personnes dans le village de Ronghin, suite à une manifestation contre les travaux de la société minière Nordgold Ronguin, ont rapporté des témoins à l’AIB.

Selon ces témoins, la manifestation visait à s’opposer aux forages de confirmation entrepris dans le village de Ronguin dans le cadre du projet Nordgold Ronguin.

« Lorsque les manifestants ont commencé à protester pour empêcher les travaux, la police a fait usage de gaz lacrymogène et a arrêté quatre personnes. Après leur transfert à Kongoussi, un groupe a suivi jusqu’au commissariat pour demander leur libération. Deux autres personnes ont ensuite été appréhendées », a déclaré un témoin bien informé de la situation.

Le directeur provincial de la police nationale du Bam, Kito Yaya Soulama, contacté par l’AIB, a refusé de commenter l’affaire.

Cette action de la police fait suite à plusieurs tentatives de négociation entre les autorités administratives et les habitants du village. Le Préfet de Sabcé, Aristide Badoh, le haut-commissaire du Bam, Adama Jean Yves Béré, et le gouverneur de la région du Centre-Nord, Zoewendmanego Blaise Ouédraogo, ont tous tenté en vain de dissuader les manifestants.

Ces derniers s’opposent catégoriquement à toute activité minière dans le village de Ronghin, craignant d’être déplacés par la suite, bien que le gouvernement ait accordé un permis à Nordgold.

Rappelons que la société minière Nordgold a acquis le projet aurifère Ronguin de la société canadienne Goldrush Resources Ltd (Goldrush) en 2014. Le projet comprend deux permis d’exploration, Tikaré et Kongoussi. Les ressources totales en or du projet sont estimées à environ 384 000 onces, avec une teneur moyenne en or de 1,22 g/t.