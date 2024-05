Nigeria : Au moins 7 morts et 150 personnes enlevées lors d’une attaque d’hommes armés à Kuchi

Au moins sept personnes ont été tuées et 150 enlevées lors d’une attaque perpétrée par des hommes armés dans le village de Kuchi, situé dans la zone du gouvernement local de Munya une localité reculée de l’État de Niger, dans l’ouest du Nigeria, ont confirmé lundi des sources locales.

L’incident s’est produit vendredi dernier. Des centaines de bandits ont attaqué le village de Kuchi vendredi soir et ont enlevé 150 villageois, y compris des femmes. Les bandits, plus de 200, voyageaient à moto et ont fait du porte-à-porte pour dépouiller les villageois de leurs biens, a déclaré le chef du district de Munya, Aminu Najume.

« Nous n’avons plus eu de nouvelles des assaillants depuis que les villageois ont été emmenés dans la forêt », a ajouté ce responsable local. Le porte-parole de la police du Niger, Wasiu Abiodun, n’a ni confirmé ni nié l’attaque contre le village.

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International (AI) s’est déclarée profondément préoccupée par l’enlèvement à Kuchi, qu’elle a chiffré à plus de 160 personnes, ainsi que par le meurtre de sept personnes.

Depuis 2021, a dénoncé Amnesty, des individus armés ont attaqué à plusieurs reprises le village de Kuchi et ont violé des femmes et des filles, tout en exigeant de grosses sommes d’argent pour éviter les enlèvements.

À cette insécurité s’ajoute celle provoquée depuis 2009 par l’activité du groupe jihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays et, à partir de 2016, également de sa scission, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).