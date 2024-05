Polisario : La députée Tesh Sidi de Sumar appelle à l’anéantissement d’Israël

La députée sahraouie de Sumar, Tesh Sidi, membre du groupe terroriste Polisario, prône la destruction d’Israël, argumentant que ce processus devrait être « violent ».

Depuis le massacre du 7 octobre dernier, où plus de 1 400 Israéliens ont été tués et des centaines d’autres enlevés, Sidi s’est positionnée en faveur de la Palestine. Sa réaction immédiate à ces attentats a été de proclamer : « Aujourd’hui et toujours avec la Palestine ». Elle réitère maintenant son souhait que Israël cesse d’exister et justifie cette perspective par la nécessité d’un processus « violent ».

Elle a fait ces commentaires en réagissant à une carte utilisée pour promouvoir le slogan « du fleuve à la mer », une expression antisémite récemment utilisée par la vice-présidente espagnole Yolanda Díaz. Ce slogan défend l’idée que les Palestiniens devraient occuper tout le territoire de l’Etat israélien.

Sidi, en accord avec la position de Sumar, ne soutient pas la position du gouvernement espagnol qui prône la solution des deux Etats au Moyen-Orient. Au contraire, elle plaide en faveur de l’extinction d’Israël, affirmant que ce pays occupe illégitimement le territoire appartenant à la Palestine, alimentant ainsi un discours de haine et de violence.

Pour rappel, le Polisario, basé à Tindouf en Algérie, qui est dirigé actuellement par Brahim Ghali, est un groupe terroriste lié aux différentes branches des jihadistes en Afrique et au Moyen-Orient.