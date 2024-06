Egypte : Madbouli chargé de former un nouveau gouvernement après la démission du cabinet précédent

Le président égyptien Abdelfattah al-Sissi a reçu le premier ministre Moustafa Madbouli lundi pour discuter de la formation d’un nouveau gouvernement après la démission de l’ancien cabinet qui a subi plusieurs remaniements.

Al-Sissi a chargé Madbouli de constituer une équipe compétente et expérimentée afin de répondre aux défis nationaux et internationaux en matière de sécurité. Les priorités du nouveau gouvernement incluent la poursuite des réformes économiques, avec un accent sur l’augmentation des investissements nationaux et étrangers, la promotion du secteur privé, et la maîtrise de l’inflation.