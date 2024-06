Madagascar : Augmentation de l’inflation selon l’INSTAT

Selon l’Institut national de la Statistique (INSTAT), l’inflation à Madagascar a grimpé de 7,3 % en avril 2024 par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation est attribuée à une hausse de 4,4 % du prix du riz et de 6,3 % des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées.

Les produits locaux ont enregistré une variation de prix de 7,6 %, représentant 90,43 % de la variation totale des prix, tandis que les produits semi-importés ont augmenté de 4,73 % et les produits importés de 5,89 %. Par ailleurs, l’INSTAT rapporte qu’en 2023, l’inflation annuelle moyenne a atteint 9,9 %, comparée à 8,2 % en 2022, avec une contribution significative des produits alimentaires, des boissons non alcoolisées, du riz et des produits de première nécessité.