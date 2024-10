Burkina Faso : Renforcement de la lutte contre le terrorisme avec la CIMCT

Les autorités du Burkina Faso et la Coalition Islamique Militaire Contre le Terrorisme (CIMCT) se sont réunies à Ouagadougou pour discuter des moyens de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Lors de cette rencontre, le Général de Division Mohamed Ben Saeed-Al Moghidi, secrétaire général de la CIMCT, a conduit une délégation et rencontré le ministre burkinabè de la Défense, le Colonel-Major Kassoum Coulibaly, selon des informations rapportées par la presse locale et l’État-Major général des armées (EMGA).

Cette réunion a permis d’examiner le programme de la CIMCT, qui vise à être mis en œuvre au Burkina Faso, un pays confronté ces dernières années à des attaques terroristes. Le programme inclut diverses activités de la Coalition dans la région du Sahel, ainsi que des formations avancées pour les forces spécialisées dans la lutte contre le terrorisme.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’une subvention de formation destinée aux États membres de la CIMCT, visant à améliorer la sécurité régionale et à développer les compétences des spécialistes dans différents aspects de la lutte contre le terrorisme.