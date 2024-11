Soudan du Sud : 22 morts et du bétail volé dans une attaque à Mogiri

Mercredi, une attaque menée par des jeunes armés contre un marché à Mogiri, dans l’État de l’Equatoria-Central, au Soudan du Sud, a fait 22 victimes, dont des éleveurs de bétail, ont rapporté les autorités locales.

Les assaillants, originaires de l’État voisin du Jonglei, ont tué 22 personnes des deux côtés du conflit et ont dérobé un « nombre incalculable de têtes de bétail », selon les informations fournies. Les attaques impliquant des éleveurs de bétail et des groupes armés sont malheureusement courantes au Soudan du Sud, un pays où les conflits liés aux ressources et au bétail sont fréquents.

Après cet incident, le gouverneur de Jonglei, Majoub Biel Turuk, a appelé au désarmement des civils et a exhorté les jeunes à mettre un terme aux pillages et aux affrontements violents. « La puissance militaire des civils dépasse désormais celle des forces gouvernementales. En tant que nation, il est urgent que nous traitions cette question », a-t-il déclaré.