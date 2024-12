Suède : Trois personnes liées à l’EI accusées de préparation d’actes terroristes

Trois hommes soupçonnés de liens avec l’Etat islamique (EI) ont été inculpés en Suède pour avoir planifié des attaques terroristes, notamment contre des cibles juives, a annoncé lundi le parquet suédois.

Le groupe, comprenant également un quatrième suspect, a été accusé d’appartenance à l’EI, une organisation classée terroriste en Suède, ainsi que de violations graves de la législation sur les armes, ont précisé le ministère public et les services de renseignement suédois (Säpo) dans des communiqués distincts.

Parmi les quatre inculpés figurent deux frères de 23 et 25 ans, convertis à l’islam peu avant leur arrestation. L’aîné, selon l’acte d’accusation, avait reçu des instructions de l’EI en Somalie pour « tuer autant d’infidèles que possible », ciblant en priorité les juifs. Les services de renseignement suédois avaient placé le groupe sous surveillance, et dans les enregistrements interceptés, les frères exprimaient leur intention de recruter des mineurs de moins de 18 ans « prêts à mourir en martyrs » et à « tuer en grand nombre ».

Ils discutaient également de cibles telles que « le gouvernement, la police, les services de renseignement et les synagogues », dans le but de porter atteinte au gouvernement et à la société.

Le groupe a également des liens avec un réseau criminel de Tyresö, en banlieue de Stockholm, qui aurait fourni une arme à feu et un pistolet électrique à ses membres, selon Säpo. « L’enquête montre que cette activité criminelle a des connexions internationales avec l’EI, principalement en Somalie, ainsi qu’avec des individus impliqués dans le terrorisme à l’étranger », a précisé l’autorité de poursuite.