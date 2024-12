Niger : Lancement de la 6e édition de la caravane nationale des activités civilo-militaires

Le Colonel-Major Oumarou Tawayé, Gouverneur de la région de Tahoua, a présidé ce lundi 2 décembre 2024 la cérémonie de lancement de la 6e édition de la caravane nationale des activités civilo-militaires, organisée dans la ville de Tahoua, selon l’agence presse nigérienne.

Placée sous le thème « Intégration passive de la population nigérienne pour le renforcement de la surveillance et de la vigilance dans les zones frontalières et les régions d’opérations militaires pour la défense de la patrie », cette édition 2024 vise à renforcer la sécurité nationale en favorisant un dialogue entre civils et militaires. L’objectif est de soutenir l’État du Niger dans ses efforts pour protéger le territoire à travers un échange entre différents acteurs, notamment des jeunes nigériens, afin de promouvoir la parole, renforcer les liens de confiance, et encourager les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans l’accomplissement de leur mission. Un défilé civilo-militaire a été organisé à cette occasion.

La caravane vise à promouvoir la collaboration entre la jeunesse et les FDS, ainsi que la participation active de la population à la lutte contre les actes suspects, à la vigilance patriotique, à la consolidation de la paix et à l’unité nationale. Elle est placée sous le haut patronage du Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire, ainsi que du Chef d’État-major des Armées.

Le Gouverneur Oumarou Tawayé a souligné que l’action civilo-militaire représente une coopération entre civils et militaires, visant à renforcer l’acceptation des actions militaires auprès des populations civiles, même en période de crise, tout en contribuant à la reconstruction et à la préservation de la paix. Il a également salué le projet civilo-militaire du Niger, qui œuvre pour la cohésion sociale, l’unité nationale, le patriotisme et la solidarité, des valeurs soutenues par les autorités nigériennes.

De son côté, le Coordonnateur national du projet civilo-militaire, M. Idrissa Mato, a salué la forte mobilisation des populations de l’Ader lors de cette troisième étape de la caravane dans la région de Tahoua. Il a adressé un message patriotique à la population, soulignant que la guerre menée par les unités de défense est avant tout informationnelle. Il a évoqué la nouvelle stratégie de déstabilisation des ennemis de la nation, qui utilise la psychose dans les grandes villes de l’Alliance des États du Sahel (AES), comme observé au Burkina Faso et au Mali. Cette situation appelle à une vigilance accrue et à une stratégie de défense civile, car « les défis sécuritaires concernent chaque citoyen patriote ».