En Algérie, depuis l’indépendance en 1962, où la fusion du pouvoir militaire et politique, a donné naissance à un système oppressif et autocratique. Les militaires ont pris un rôle dominant dans la politique et l’économie, et la situation n’a cessé d’évoluer vers une militarisation accrue, selon les analystes des services occidentaux.

Inspiré par les pires régimes répressifs de l’Histoire, le général Saïd Chengriha, ministre délégué de la défense et chef de l’ANP, a adopté des méthodes de contrôle rappelant celles de la Gestapo et des SS de Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale, où chaque citoyen est sous surveillance constante, et où la moindre dissidence est éradiquée sans pitié, d’après des sources militaires.

Les services secrets sont omniprésents, avec des espions et des informateurs infiltrés dans toutes les couches de la société.

Les arrestations se font souvent sans mandat, et les accusés disparaissent sans laisser de trace.

La nouvelle Gestapo agit comme un bras armé des services sécuritaires dépendant directement du chef de l’état major des armées, éliminant les ennemis politiques et imposant une docilité absolue au peuple.

L’armée algérienne ne se contente pas de défendre les frontières. Elle est l’épine dorsale du gouvernement, supervisant directement la gestion des affaires de l’Etat.

Le président Abdelmadjid Tebboune, bien qu’il soit civil en apparence, est en réalité dépendant de la loyauté des hauts gradés de l’armée pour sa survie politique

Les ministères clés, comme l’Intérieur, la défense et la Justice, sont sous le contrôle des officiers militaires, faisant du pays un véritable régime militaire masqué sous les apparences d’une république civile. Les décisions majeures du pays sont prises non seulement dans les bureaux du gouvernement, mais dans les casernes et les quartiers généraux militaires.

L’Algérie est devenue un espace clos, avec ses medias, où la vérité est déformée et où le peuple est maintenu dans l’ignorance et la soumission sous la désinformation même dans les manuels scolaires qui glorifient les actions de l’armée.