Télécommunications : L’Ethiopie, Djibouti et le Soudan lancent un câble terrestre à fibre optique pour renforcer la connectivité régionale et internationale

L’Ethiopie, Djibouti et le Soudan ont lancé un projet ambitieux pour s’interconnecter par un nouveau câble terrestre à fibre optique, baptisé « Horizon ». Un protocole d’accord a été signé mardi à Addis-Abeba entre les opérateurs publics de télécommunications des trois pays pour concrétiser cette initiative.

Le câble « Horizon » a pour objectif de renforcer la connectivité numérique à travers l’Afrique, en établissant des liens de communication solides entre la Corne de l’Afrique et les régions européennes et asiatiques, selon l’agence d’information djiboutienne ADI. Ce projet marque une avancée importante pour l’infrastructure numérique régionale et internationale, en mettant l’accent sur la création d’une liaison fibre optique terrestre redondante, capable de supporter plusieurs térabits de données.

L’initiative vise également à redéfinir le rôle de l’Afrique à l’ère numérique, en offrant des solutions de connectivité durables et en stimulant la croissance économique à travers le continent. En outre, ce câble terrestre cherche à résoudre les défis majeurs posés par les câbles sous-marins en mer Rouge, une région sujette aux risques d’interruptions liées aux incidents d’ancrage et aux tensions géopolitiques.

Le projet « Horizon » permettra la création d’un réseau sécurisé et fiable, offrant des services de communication mondiaux ininterrompus et profitant ainsi à des millions d’utilisateurs à travers le monde.