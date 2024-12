Espagne : Six morts dans des pirogues en provenance de la Mauritanie 

Six personnes ont perdu la vie au cours des dernières heures sur la route canarienne, plus précisément à bord de deux des quatre pirogues arrivées sur l’île d’El Hierro, avec à leur bord un total de 284 migrants clandestins partis de Nouakchott il y a plusieurs jours, selon des sources médicales.

La première de ces embarcations a atteint La Restinga, avec 67 personnes dont 9 femmes et 12 mineurs à bord secourues mardi par la Salvamar Adhara. Ces migrants qui sont originaires du Mali, de l’Egypte, du Sénégal et de la Guinée-Bissau, avaient quitté la capitale mauritanienne il y a quatre jours.

La deuxième pirogue a été secourue par l’Adhara à 15 kilomètres d’El Hierro. Elle avait également quitté Nouakchott il y a quatre jours et transportait 74 passagers originaires du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire dont 69 hommes, 3 femmes et 2 enfants.

La troisième embarcation a atteint l’île la plus occidentale des Canaries ce mercredi, avec 81 hommes en provenance du Mali, du Sénégal, du Bangladesh et de Gambie, dont cinq décédés. Ils étaient partis de Nouakchott il y a cinq jours. À leur arrivée au port, douze membres de cette expédition ont été évacués vers l’hôpital local, et douze autres ont reçu des soins médicaux sur place.

La quatrième pirogue a été secourue par la Guardamar Polimnia à environ 93 kilomètres d’El Hierro. Un des 62 occupants (provenant du Mali, de Gambie, de Mauritanie et du Sénégal) a perdu la vie.

Tous les passagers de cette embarcation étaient des hommes, à l’exception de huit femmes et d’un mineur, et ils naviguaient depuis trois jours depuis la capitale mauritanienne, d’après la presse espagnole (EFE).