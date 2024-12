Burkina Faso : Le CCR du Sahel tient sa troisième session ordinaire de l’année à Dori

Le Cadre de concertation régional (CCR) du Sahel a tenu le 9 décembre 2024 à Dori sa troisième session ordinaire de l’année, centrée sur trois principaux sujets : la continuité éducative, la réglementation de la profession de commerçant et les actions de l’UNICEF dans la région.

Créé le 22 avril 2010, le CCR est, selon le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho, une plateforme d’information et de formation des acteurs du développement, visant à harmoniser les approches d’intervention dans la région.

Cette session a permis d’aborder les défis majeurs auxquels la région fait face, notamment dans les domaines de l’éducation, du commerce et des actions menées par l’UNICEF.

Le chef de bureau de l’UNICEF à Dori, Gervais Ouattara, a présenté un bilan détaillé des activités de l’UNICEF pour l’année 2024. Il a souligné que l’organisation avait investi environ 2,5 millions de dollars dans des initiatives touchant plusieurs secteurs : la santé, la nutrition, l’éducation, l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH), la protection de l’enfance et le soutien aux programmes locaux.

Concernant la continuité éducative, Boubacar Elhadji, directeur régional de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF), a précisé que, malgré l’insécurité, le secteur éducatif a fait preuve de résilience en maintenant 186 écoles et 31 établissements secondaires fonctionnels en 2024. Il a également présenté les taux de réussite obtenus cette année : 83,49 % au Certificat d’Études Primaires (CEP), 64,06 % au Brevet d’Études Professionnelles (BEP), 47,73 % au Brevet d’Enseignement du Premier Cycle (BEPC) et 62,01 % au baccalauréat.

Le directeur régional du commerce du Sahel, Kalfassoro Konaté, a rappelé que la profession de commerçant est régie par la loi n°013-2013/AN du 7 mai 2013, qui encadre son exercice au Burkina Faso.

Enfin, au nom des membres du CCR, le haut-commissaire de la province du Séno, Wulfran Émilie Firmin Bamas, a exprimé sa reconnaissance envers le président du CCR, le lieutenant-colonel Fabien Rodolphe Sorgho, récemment nommé à de nouvelles fonctions, selon l’Agence d’information du Burkina.