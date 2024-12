Mali : Au moins 25 morts dans une attaque jihadiste contre sept villages à Bandiagara

Au moins 25 personnes ont perdu la vie après l’attaque, dans la nuit de vendredi, de sept villages dans la région de Bandiagara, au centre du Mali, par des individus armés non identifiés. Selon des sources locales, les assaillants, présumés jihadistes, ont mené leur raid en incendiant des commerces et des greniers, et pillant des céréales, des animaux et des motos.

Les villages ciblés, où réside l’ethnie donso, sont Madina, Banguel Toupé, Gaza, Massasegué, Sonfounou, Irguelou et Bourari. Ce dernier a enregistré au moins quinze victimes.

D’après les informations recueillies, les jihadistes attaquent généralement les donso ainsi que les membres des Forces de Défense et de Sécurité maliennes. Toutefois, il arrive qu’ils s’en prennent également à des villages avec lesquels ils ont conclu des accords, moyennant le paiement d’un impôt religieux en échange de la protection contre les attaques.

Le Mali, situé dans la région du Sahel, est en proie depuis plusieurs années aux actions de groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.