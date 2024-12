Soudan : Macron exhorte les belligérants soudanais à déposer les armes et privilégier le dialogue

Le président français Emmanuel Macron a lancé un appel, samedi, aux deux rivaux du Soudan afin qu’ils déposent les armes, après un an et demi de guerre dévastatrice dans le pays. Il a souligné que la seule solution viable résidait dans un cessez-le-feu suivi de négociations.

« Nous appelons toutes les parties impliquées à déposer les armes et tous les acteurs régionaux qui peuvent influencer la situation à intervenir positivement, dans l’intérêt d’une population qui a déjà trop souffert. » Il a ajouté que le seul chemin qui s’offre au Soudan, c’est celui du cessez-le-feu, des négociations et de la réhabilitation de la société civile, qui a joué un rôle admirable lors de la révolution, en référence au mouvement populaire ayant renversé le président Omar el-Béchir en 2019, suscitant de grands espoirs.

Depuis avril 2023, le pays est plongé dans un conflit meurtrier entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo. Les affrontements ont causé des dizaines de milliers de morts et forcé plus de 11 millions de personnes à fuir leurs foyers.

L’ONU a averti qu’environ 26 millions de Soudanais faisaient face à une grave insécurité alimentaire, et a tiré à nouveau la sonnette d’alarme jeudi, soulignant que le pays pourrait connaître la pire crise alimentaire mondiale de ces dernières décennies.