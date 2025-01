La Grande Mosquée de Paris, fondée en 1926, est bien plus qu’un simple lieu de culte pour la communauté musulmane en France. Elle représente un symbole d’intégration et de cohésion sociale.

Cependant, son rôle a pris une tournure controversée ces dernières années, en particulier sous la gestion de Chems-Eddine Hafiz, le recteur actuel. Des informations révélées par des sources sécuritaires occidentales affirment que la mosquée serait utilisée comme une base pour les services de renseignement algériens.

Sous la direction de Chems-Eddine Hafiz, la Grande Mosquée de Paris est au centre de plusieurs polémiques. Des rapports confidentiels des services de renseignement occidentaux suggèrent que la mosquée est un relais pour la collecte d’informations et d’influence pour le compte de l’Algérie. En raison de sa position stratégique, la mosquée est utilisée pour maintenir une influence du régime algérien sur la France et sur d’autres pays européens.

Ces allégations ont gagné en intensité depuis la prise de fonction de Hafiz, qui a établi des liens étroits avec des personnalités diplomatiques algériennes en France.

Face à ces accusations de liens avec les services de renseignement algériens, une enquête a été lancée par les autorités françaises. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a lancé une enquête sur les finances de la Grande Mosquée de Paris ainsi que sur ses liens avec l’Algérie, dans le but de déterminer la véracité de ces allégations et leur portée.

Cette initiative fait suite à des arrestations récentes en France de plusieurs influenceurs algériens incitant à la violence et à la haine, ce qui a exacerbé les inquiétudes concernant les ramifications sécuritaires de ces liens supposés.

Dans un effort pour redorer l’image de la mosquée et tenter de convaincre les autorités françaises de sa sincérité, Chems-Eddine Hafiz a pris une initiative symbolique.

Dans une lettre adressée aux 150 imams affiliés à la mosquée, il leur a demandé d’inclure, lors des prêches du vendredi, une invocation en arabe et en français pour la France, ses institutions et son peuple. Cette invocation appelle Allah à préserver la paix en France, à favoriser la prospérité et à encourager la coexistence harmonieuse entre les différentes communautés religieuses et culturelles du pays.

Ces mesures, bien qu’elles aient pour but de calmer les tensions, n’effacent pas les interrogations concernant la réalité de ces liens entre la Grande Mosquée de Paris et les services de renseignement algériens.

Dans ce contexte, la mosquée se trouve au centre d’un débat complexe, où la religion, la politique et les enjeux de sécurité se croisent.