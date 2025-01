Burkina Faso :167 millions de dollars de la Banque Mondiale pour renforcer le système de santé 

La Banque Mondiale (BM) vient de débloquer un financement de 167 millions de dollars pour soutenir le Burkina Faso dans le renforcement de son système de santé. Ce projet vise à améliorer la performance et la résilience du secteur sanitaire dans le pays.

D’après un communiqué de la Banque Mondiale relayé par la presse locale, ce financement provient de deux sources principales. L’Association Internationale de Développement (IDA), spécialisée dans le soutien aux pays à faible revenu, a accordé un prêt d’environ 150 millions de dollars. Parallèlement, le Mécanisme de Financement Mondial (GFF) a octroyé un don de 17 millions de dollars.

L’objectif principal du projet est de renforcer la préparation du Burkina Faso face aux urgences sanitaires et de garantir une meilleure qualité des soins, avec un accent particulier sur les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que sur les enfants de moins de cinq ans. Il vise également à améliorer la surveillance des maladies et l’accès aux services de santé et de nutrition.

Hamoud Abdel Wedoud Kamil, représentant de la Banque Mondiale au Burkina Faso, a souligné que ce projet s’inscrit dans une priorité globale du développement humain. Selon lui, il soutient les initiatives du gouvernement burkinabè pour améliorer la résilience du pays face aux défis actuels du secteur de la santé.

De son côté, Luc Laviolette, responsable du GFF, a affirmé que l’accès aux soins pour les femmes, les enfants et les adolescents constitue l’un des investissements les plus importants pour garantir un avenir prospère. Le GFF est fier de contribuer à la construction d’un système de santé résilient et efficace, même dans les zones les plus vulnérables du Burkina Faso.

Enfin, Moussa Dieng, responsable du portefeuille santé à la Banque Mondiale, a précisé que ce financement intervient à un moment crucial. Il permettra d’améliorer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, tout en soutenant la réforme du secteur de la santé du pays, notamment en matière de gouvernance, d’équité et de financement durable.