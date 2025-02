Niger : Création de deux compagnies aériennes nationale et régionale

Le Niger s’apprête à lancer une nouvelle compagnie aérienne nationale ainsi qu’une autre dédiée à la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), a annoncé le ministre nigérien des Transports et de l’Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou. Ce projet s’inscrit dans une dynamique de désenclavement du pays et vise à renforcer les liens aériens avec les nations voisines.

Le ministre a expliqué que cette initiative s’inscrit dans une « stratégie globale de désenclavement », visant à améliorer la connectivité du Niger et à faciliter les déplacements internes. « Notre pays est vaste, et pour accélérer la mise en place de ces compagnies, nous avons demandé à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) de simplifier certaines procédures légales », a-t-il précisé. L’ANAC a ainsi assoupli les conditions nécessaires pour obtenir rapidement les autorisations de survol et d’atterrissage, a-t-il ajouté.

Un comité a été mis en place pour accélérer les démarches administratives et la délivrance des documents essentiels à la création de ces compagnies aériennes, selon l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Le ministre a également souligné l’importance de la compagnie aérienne de l’AES, qualifiant ce projet de priorité. « La mise en place de la compagnie aérienne de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel constitue une priorité », a-t-il indiqué, se félicitant de l’avancement rapide du projet. « Bientôt, nous aurons une compagnie aux couleurs de l’AES, reliant nos capitales et desservant d’autres destinations de la région. »

La Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger, a été créée le 6 juillet 2024 à Niamey, à l’issue d’un sommet des chefs d’État de ces trois pays : le capitaine Ibrahim Traoré (Burkina Faso), le colonel Assimi Goïta (Mali) et le général de brigade Abdourahamane Tiani (Niger). Ce partenariat régional vise à renforcer la coopération entre les États du Sahel dans divers domaines, dont les transports.