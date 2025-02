Mali : Création d’une nouvelle association pour la paix et l’unité des régions du nord

Une nouvelle association représentant les populations du nord du Mali a été lancée dans le but de relever les défis sécuritaires et de promouvoir la paix dans un Mali « unifié » et « panafricain ».

Appelée « Tamouzôk – Alliance pour la paix et la concorde (APC) », cette organisation, majoritairement composée de Touaregs, a publié un manifeste exprimant ses aspirations et son engagement.

Dans ce manifeste, les membres de l’association rappellent que le Mali, berceau des grands royaumes et des empires nomades, traverse depuis des décennies une succession de crises politico-sécuritaires qui affectent toutes les communautés et compromettent gravement la stabilité sociale et le vivre-ensemble.

Ils saluent les initiatives des autorités maliennes visant à restaurer la stabilité, promouvoir l’unité nationale et favoriser un développement durable. Face à l’urgence de la situation sécuritaire, sociale et économique, ils réaffirment leur « engagement ferme et inébranlable pour un Mali uni, en paix et en justice. »

Moussa Ag Acharatoumane, chef du Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA), a souligné que ce manifeste reflète la position des populations du nord du Mali, attachées à l’unité du pays. Selon lui, c’est cette unité qui représente « la seule issue » pour le Mali. L’association regroupe des personnalités influentes des régions de Ménaka, Kidal, Gao, Tombouctou et Taoudenni, et elle entend aussi aider l’État malien à résoudre la problématique des réfugiés et des déplacés.

Il est à noter que le groupe séparatiste Front de libération de l’Azawad (FLA), dominé par des mouvements touaregs, ne fait pas partie de cette nouvelle organisation.

Le manifeste de l’association Tamouzôk insiste sur la nécessité de renforcer l’unité nationale, tout en respectant la diversité culturelle du pays. Il place les femmes et les jeunes comme des acteurs essentiels pour revitaliser la société, la politique et l’économie du Mali. Parmi ses actions prioritaires, l’association entend promouvoir un Mali « unique, souverain et panafricain » face aux groupes affiliés à Al-Qaïda, à l’État islamique et à des groupes criminels communautaires.