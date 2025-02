Niger : Nouveau siège de la Direction Générale des Douanes

Le Premier Ministre, ministre de l’Economie et des Finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, qui représente le général Abdourahamane Tiani, chef de l’Etat nigérien, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre du futur siège de la Direction Générale des Douanes, à Niamey.

La construction de ce bâtiment vise à regrouper l’ensemble des services douaniers en un seul endroit, facilitant ainsi leur fonctionnement et améliorant l’efficacité dans le traitement des demandes des usagers. Par ailleurs, ce projet contribuera à l’embellissement de la capitale, en particulier en réorganisant et modernisant les infrastructures publiques.

Ce siège sera érigé sur un terrain de 8 715 m², alloué au ministère de l’Économie et des Finances, avec un droit de jouissance à la Direction Générale des Douanes. L’entreprise nigérienne EGBTP (Entreprise Générale des Bâtiments et Travaux Publics) a été chargée de la construction, avec un délai de réalisation fixé à 15 mois. Le bâtiment de type R+10 comprendra 151 bureaux, 10 salles de réunion, une grande salle de conférence de 280 places, un parking de 200 places, ainsi que des bâtiments annexes et un sous-sol.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la vision du Président de la République de moderniser l’administration publique, en assurant à ses agents des conditions de travail optimales. Il vise également à renforcer l’efficacité de la Douane nigérienne dans la mobilisation des recettes et la protection de l’espace économique et sécuritaire du pays.

Lors de son intervention, le Premier Ministre Zeine a souligné l’importance des services de la douane dans la consolidation de la souveraineté nationale et l’indépendance du pays. Il a rappelé que, au-delà de la collecte des ressources pour financer le développement, la douane joue un rôle clé dans la préservation de la sécurité nationale, la promotion de l’industrie, le renforcement de la Confédération AES et, plus largement, dans le maintien de la paix.

La Confédération des Etats Sahélo-Sahariens ou du sahel est formée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso.