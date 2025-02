Burkina Faso : Plusieurs terroristes neutralisés et plusieurs bases détruites

L’armée burkinabè a éliminé plusieurs dizaines de terroristes lors d’opérations antiterroristes menées fin janvier dans diverses régions du pays, ont rapporté des médias locaux.

Selon la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), les forces armées ont mené des opérations combinées, alliant interventions terrestres et frappes aériennes, entre le 21 janvier et le 1er février 2025. Les régions ciblées comprenaient le Nord, le Sahel, l’Est et la Boucle du Mouhoun. Ces actions ont permis de « neutraliser » de nombreux terroristes, précise le média public.

En outre, plusieurs bases terroristes ont été détruites et du matériel a été saisi par les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso, qui ont également diffusé des images des opérations.

Depuis 2015, les FDS, soutenues par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), mènent des opérations contre les groupes terroristes armés qui se sont implantés sur une grande partie du territoire, dans le but de protéger la population et ses biens.

Ces violences ont causé plus de 26 000 morts et provoqué près de deux millions de déplacés, selon les chiffres de l’ONG Acled, qui recense les victimes des conflits à l’échelle mondiale.