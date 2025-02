Sénégal : Baisse des exportations en décembre 2024

En décembre 2024, les exportations du Sénégal ont atteint 404,3 milliards de FCFA, enregistrant une baisse par rapport aux 452,5 milliards de FCFA du mois précédent, soit une diminution de 10,6%, selon l’Agence Sénégalaise de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette baisse est essentiellement attribuée à la réduction de certaines exportations clés. Toutefois, d’autres produits ont contribué à atténuer cette tendance, explique l’ANSD dans son rapport mensuel.

Les principales causes de cette baisse incluent la chute des ventes à l’étranger de certains produits, tels que les huiles brutes de pétrole (-61,6%), l’acide phosphorique (-36,5%), les crustacés, mollusques et coquillages (-31,5%), le titane (-18,18%) et les préparations pour soupes, potages et bouillons (-14,5%), précise l’ANSD.

Cependant, la hausse des exportations de certains produits a permis de limiter l’impact global de cette baisse. Les exportations de poissons de mer (+166,3%), de produits pétroliers (+65,7%), d’or non monétaire (+32,4%), de zirconium (+14,2%) et de ciment hydraulique (+13,3%) ont bien progressé, soulignant une performance positive dans ces secteurs. En cumul à fin décembre 2024, les exportations ont atteint 3 909,0 milliards de FCFA, contre 3 223,9 milliards de FCFA à la même période en 2023, soit une hausse de 21,2%. Par rapport à décembre 2023, les exportations totales du Sénégal ont augmenté de 56,9%, selon l’ANSD.

Les produits phares exportés en décembre 2024 incluent les produits pétroliers (78,8 milliards de FCFA), l’or non monétaire (72,6 milliards de FCFA), les huiles brutes de pétrole (65,9 milliards de FCFA), l’acide phosphorique (28,1 milliards de FCFA) et les crustacés, mollusques et coquillages (23,8 milliards de FCFA). Les principaux clients du Sénégal sont le Mali (20,5%), la Suisse (13,4%), la République Populaire de Chine (11,9%), l’Inde (8,9%) et l’Italie (8,9%).

En ce qui concerne les importations, elles ont atteint 722,4 milliards de FCFA en décembre 2024, contre 576,1 milliards de FCFA en novembre, soit une hausse de 25,4%. Toutefois, la réduction des importations de certains produits a limité cette augmentation. Les importations d’autres produits pétroliers ont diminué (106,1 milliards de FCFA en décembre 2024 contre 126,8 milliards de FCFA en novembre), de même que les optiques, horlogerie et matériels scientifiques (7,5 milliards de FCFA contre 16,4 milliards de FCFA), les métaux communs (12,9 milliards de FCFA contre 15,0 milliards de FCFA), et les produits des industries parachimiques (9,5 milliards de FCFA contre 11,2 milliards de FCFA). En cumul à fin décembre 2024, les importations se sont élevées à 7 161,4 milliards de FCFA, contre 7 207,8 milliards de FCFA pour la même période en 2023, marquant une légère baisse de 0,6%.

Les principaux fournisseurs du Sénégal en décembre 2024 sont la Croatie (19,8%), la République Populaire de Chine (13,1%), la France (11,5%), la Turquie (4,8%) et l’Inde (4,5%).