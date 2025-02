Burkina Faso : Engagement du gouvernement pour soutenir le monde rural face aux aléas climatiques

Du 5 au 7 février 2025, Dr Djakalia SON, Secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE-CNSA), a dirigé une mission de suivi de la distribution des vivres dans le cadre de l’indemnisation de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC) à Diapangou, dans la région de l’Est.

Cette démarche reflète l’engagement du Gouvernement, par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, à soutenir le secteur rural face aux aléas climatiques qui impactent lourdement la productivité et la production agricoles. L’objectif de cette mission était de vérifier le démarrage effectif de la distribution gratuite de vivres et d’aliments pour le bétail au profit des ménages vulnérables de cette localité du Burkina Faso.

Cette indemnisation, par la fourniture gratuite de vivres, vise à compenser les pertes subies par les producteurs en raison de la sécheresse. Selon M. Bassirou MANDE, Directeur régional de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques de la région de l’Est : « Cette opération nous a permis de distribuer 275,5 tonnes de vivres, composées de maïs, de mil et de riz, ainsi que 79 tonnes d’aliments pour bétail, au profit de 1 752 bénéficiaires répartis dans cinq villages de la commune de Diapangou».

Par ailleurs, le 5 février dernier, le Directeur général de l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH), le Commandant Yaya TRAORÉ, accompagné de plusieurs responsables, a effectué une visite du barrage de Tiébélé, situé dans la province du Nahouri.

Ce barrage, construit en 1983 avec une capacité initiale de 2 000 000 m³ et aménagé pour l’irrigation en 1992, est désormais exploité par la coopérative Nimaro-Zena, regroupant plus de 165 membres, ainsi que par d’autres producteurs. En période de campagne humide, plus de 35 hectares sont cultivés en riz, tandis qu’en période sèche, 50 hectares sont dédiés à la culture maraîchère, principalement le piment.